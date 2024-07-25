Стало известно, где и когда пройдет прощание с МотоТаней

Церемония прощания с погибшей в ДТП в Турции Татьяной Озолиной (известна под псевдонимом МотоТаня) пройдет на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила «Российской газете» администрация некрополя.

Близкий друг байкерши фотограф Александр Володиков заявил, что траурное мероприятие назначили на 28 июля в 11:00 в зале на Рябиновой улице, 24.

Ранее Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей мотоциклисткой, заявил о странном исчезновении видеокамеры со шлема женщины после ДТП. Он объяснил, что искал ее несколько дней.

Также мужчина рассказал, что версия аварии от турецких СМИ отличается. Журналисты написали, что Озолина врезалась в мотоцикл ехавшего с ними Онура Обута. При этом Хардиков видел другую картину — как Онур затормозил и задел заднюю часть мотоцикла Татьяны.