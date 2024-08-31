Стало известно число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

ЕДДС: шесть человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Пострадали два пилота, они в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками восьми и 11 лет, у одной из них перелом ноги. Также ранен мальчик 11 лет. Все находятся в сознании», — уточнили в службе.

В ЕДДС добавили, что на борту при вылете также находились парашютисты. На момент происшествия они уже успешно выпрыгнули из самолета.

Главк МЧС по региону ранее сообщили, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находились 12 человек, в том числе дети. В службу спасения самостоятельно обратился пилот и рассказал о ЧП. Самолет сейчас находится между населенными пунктами Кобан и Майрамадаг.