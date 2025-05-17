Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске

Борт из Горно-Алтайска вынужденно сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем

Самолет S7 Airlines, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно приземлился в Новосибирске из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил перевозчик РИА «Новости». .

«При выполнении рейса S7 2630 по маршруту Горно-Алтайск — Домодедово командиром воздушного судна была выявлена техническая неисправность, связанная с работой одного из двигателей», — сообщили в авиакомпании.

Чтобы обеспечить безопасность полетов, было решено посадить самолет в аэропорту Толмачево.

Приземление прошло в соответствии с установленными нормами. В настоящее время проводится проверка самолета техническими специалистами. В Москву отправят другое воздушное судно. Пассажиры сейчас находятся в аэропорту.

Как сообщила транспортная прокуратура, на борту самолета было более 150 человек.

Воздушное судно отстранили от полетов. Ведомство начало проверку безопасности полетов и следит за соблюдением прав пассажиров.