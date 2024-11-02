Сразу 10 автомобилей стали участниками ДТП в Чите из-за мощного снегопада

Несколько дорожных аварий зафиксировали в Чите во время мощного снегопада. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГИБДД Забайкалья.

Согласно информации ведомства, на перекрестке улиц Бабушкина и Столярова зарегистрировали сразу семь ДТП. Участниками происшествий стали 10 автомобилей. Многие столкновения произошли из-за несоблюдения дистанции, отметили в полиции.

Транспортные средства получили повреждения. Обошлось без пострадавших.

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