Сразу 10 автомобилей стали участниками ДТП в Чите из-за мощного снегопада

Несколько дорожных аварий зафиксировали в Чите во время мощного снегопада. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГИБДД Забайкалья.
Согласно информации ведомства, на перекрестке улиц Бабушкина и Столярова зарегистрировали сразу семь ДТП. Участниками происшествий стали 10 автомобилей. Многие столкновения произошли из-за несоблюдения дистанции, отметили в полиции.
Транспортные средства получили повреждения. Обошлось без пострадавших.
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