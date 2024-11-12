Спрятавшийся в шкафу ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области

В Чулыме трехлетний ребенок погиб в пожаре, потому что спрятался от огня в шкафу. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Когда начался пожар, в доме находились двое детей, братья двух и трех лет, а также их отец. Мужчина успел самостоятельно вылезти из горящего здания через окно. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб также смогли спасти младшего мальчика.

А старший — спрятался от пожара в шкафу. Его тело нашли во время тушения огня и разбора завалов. По факту случившегося начали проверку, добавило «ФедералПресс».