Спящие сожители едва не погибли в загоревшейся от окурка квартире в Ижевске

Пожарные спасли двух человек из горящей трехкомнатной квартиры в Ижевске. Происшествие случилось в одном из домов на улице Пушкинской, сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, о запахе гари в подъезде рассказали соседи. Дым шел из квартиры на первом этаже, но двери никто не открывал. Спасателям удалось попасть внутрь с помощью бензореза.

В комнате нашли спящих 60-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Рядом с ними тлел пол из-за брошенного окурка сигареты. Спасенных вывели на свежий воздух, они не успели надышаться едким дымом.