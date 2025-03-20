Спасатели устранили четыре пожара в Хакасии за минувшие сутки

В Хакасии за последние сутки потушили четыре возгорания. Пожарные ликвидировали огонь в Усть-Абаканском районе, Абакане и Аскизе, написало «АБН24» .

Утром в селе Зеленое случился пожар в котельной продуктового магазина. Причиной стал недосмотр за печью, огнем было охвачено два квадратных метра. Позже на парковке в Абакане загорелся автомобиль российского производства. Салон машины пострадал на площади двух квадратных метров, возгорание произошло из-за проблем с электрооборудованием.

Вечером в Аскизе произошел пожар в частном доме — там пострадал фронтон на площади одного квадратного метра, причиной также стал недосмотр за печным отоплением. Помимо этого, был потушен пожар, возникший вследствие возгорания мусора.

С начала года в регионе зарегистрировано 243 пожара. Сотрудники МЧС призывают жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.