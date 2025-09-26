Спасатели провели эвакуацию мужчины, который потерялся в лесу в Ленобласти

Ночью на 26 сентября спасательные службы Ленинградской области получили вызов. Мужчина сам сообщил, что заблудился около железнодорожной станции Назия в лесном массиве Кировского района. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга отправилась на поиски. Пострадавшего нашли в районе станции Малукса и вывели из леса.

Ранее Аварийно-спасательная служба Ленинградской области спасла троих рыбаков на Ладожском озере. Они ушли на рыбалку и не смогли вернуться к берегу. Спасатели из Новой Ладоги нашли их и доставили в город.