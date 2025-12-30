Спасатели потушили возгорание в пустующем здании в Пензе

Поздно вечером 29 декабря, ближе к полуночи, поступил сигнал о возникновении пожара в заброшенном жилом строении, расположенном в микрорайоне Стрела, улица Жемчужный проезд. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Огонь вспыхнул на верхнем уровне двухэтажного здания, которое давно утратило свое предназначение и не использовалось жителями.

Для ликвидации огня незамедлительно направилось подразделение пожарной службы, состоящее из двенадцати опытных спасателей и оснащенное двумя специализированными машинами. Благодаря своевременному вмешательству пожарных удалось локализовать очаг возгорания, площадь которого составила восемьдесят квадратных метров.

Сообщается, что никто из людей не пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Расследуется причина возникновения пожара.