Спасатели потушили пожар на втором этаже торгового центра в Белгороде
Чрезвычайное происшествие случилось в торговом центре на улице Серафимовича в Белгороде. Огонь охватил второй этаж здания. Очевидцы сообщили о сильном задымлении, передает сайт «Бел.RU».
По данным областного ГУ МЧС России, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 09:11. Спустя час спасателям удалось полностью ликвидировать пламя
Предварительно, никто не пострадал. Размер ущерба и масштаб последствий возгорания предстоит оценить специалистам. Кроме того, выясняются точные причины и детали случившегося.
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