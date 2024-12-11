Спасатели потушили пожар на втором этаже торгового центра в Белгороде

Чрезвычайное происшествие случилось в торговом центре на улице Серафимовича в Белгороде. Огонь охватил второй этаж здания. Очевидцы сообщили о сильном задымлении, передает сайт «Бел.RU» .

По данным областного ГУ МЧС России, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 09:11. Спустя час спасателям удалось полностью ликвидировать пламя

Предварительно, никто не пострадал. Размер ущерба и масштаб последствий возгорания предстоит оценить специалистам. Кроме того, выясняются точные причины и детали случившегося.