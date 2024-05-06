Спасатели потушили полыхающий гараж на набережной Обводного канала в Петербурге | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 11:51 Спасатели потушили полыхающий гараж на набережной Обводного канала в Петербурге

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Пламя охватило гараж на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь распространился на площади в два квадратных метра. В строении горела обстановка.

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На место направили 10 спасателей и две единицы техники. Специалисты оперативно ликвидировали пламя.