Спасатели потушили два крупных пожара в Пензенской области за последние сутки

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области опубликовала ежедневный отчет о происшествиях. По данным на утро 20 января, в регионе зафиксировано два крупных пожара. Об этом написала «Пенза-пресс».
Инциденты произошли в Камешкирском и Земетчинском районах. В селе Кулясово на улице Центральной полностью сгорела деревянная баня площадью 27 квадратных метров. В селе Оторма на улице Новой пожар повредил баню изнутри, огонь охватил площадь в 45 квадратных метров.
Причина обоих возгораний связана с нарушением правил установки и использования печного оборудования.
В США началась инаугурация Трампа. Прямая трансляция
Суд арестовал мужчину, спрятавшего тело убитой девушки в «Запорожце» Гоши Куценко
Трамп и Байден на одной машине поехали в Капитолий
Трамп после инаугурации в первую очередь займется нелегальными мигрантами
Воробьев: трансформация ЦСС в Подмосковье ускорила строительство на 3 месяца
Литургию в честь Собора Иоанна Предтечи провели в храме села Рогачево
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте