Спасатели потушили два крупных пожара в Пензенской области за последние сутки

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области опубликовала ежедневный отчет о происшествиях. По данным на утро 20 января, в регионе зафиксировано два крупных пожара. Об этом написала «Пенза-пресс».

Инциденты произошли в Камешкирском и Земетчинском районах. В селе Кулясово на улице Центральной полностью сгорела деревянная баня площадью 27 квадратных метров. В селе Оторма на улице Новой пожар повредил баню изнутри, огонь охватил площадь в 45 квадратных метров.

Причина обоих возгораний связана с нарушением правил установки и использования печного оборудования.

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