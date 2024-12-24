Спасатели освободили ласку из решетки на юго-западе Москвы

Спасатели на юго-западе Москвы освободили из заточения дикое животное. О спасательной операции рассказал источник 360.ru.

Вызов пришел с Ленинградского проспекта в Теплом стане. Между ящиками в клинике застряла ласка. Помощь спасателей потребовалась, чтобы «перекусить» прутья решетки и вызволить животное.

Спасателям часто приходится помогать попавшим в беду животным. В одной из квартир на улице Андропова котенок застрял в унитазе. Спасатели приехали на вызов, однако помощь животному не понадобилась, он выбрался из западни самостоятельно.

В ноябре в Иркутской области подполковник полиции и сотрудники МЧС спасли тонущую в реке Лена косулю. Животному оказали необходимую ветеринарную помощь и вернули в естественную среду обитания.