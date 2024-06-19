Спасатели локализовали пожар в промзоне Ноябрьска

Возгорание произошло на территории промзоны Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС ЯНАО.

По предварительным данным, общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, угрозы рядом стоящим объектам нет.

Отмечается, что в настоящий момент тушение промзоны продолжается.

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