Спасатели локализовали пожар в промзоне Ноябрьска
Возгорание произошло на территории промзоны Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС ЯНАО.
По предварительным данным, общая площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, угрозы рядом стоящим объектам нет.
Отмечается, что в настоящий момент тушение промзоны продолжается.
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