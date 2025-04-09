Спасатели ликвидировали три пожара в Пензенской области за сутки

Пожарные потушили три возгорания на территории Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, одно из происшествий случилось на улице Мордовщина в селе Михайловка Мокшанского района — там полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью 40 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.
Еще одно возгорание произошло на проспекте Победы в Пензе — горел строительный мусор в неэксплуатируемом производственном здании на площади пять квадратных метров. Пожар случился из-за нарушения правил безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.
Кроме того, в Кузнецком районе загорелся мусор на площади сто квадратных метров — предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
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