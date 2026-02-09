Спасатели ликвидировали пожар в деревне Разбегаево в Ленобласти

Вечером 8 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло возгорание. Как сообщили в МЧС России, в деревне Разбегаево загорелась постройка, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом написал Piter.TV.
К счастью, пострадавших в результате пожара нет. Огонь был потушен ночью 9 февраля.
Пресс-служба МЧС России напоминает о важности соблюдения правил противопожарного режима и поддержания в рабочем состоянии систем автоматического пожаротушения на производственных объектах. Это является ключевым условием для предотвращения масштабных чрезвычайных ситуаций.
