Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Приморском районе Петербурга

В среду, 14 августа, произошел инцидент в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся частный дом в районе Ольгино. О возгорании экстренные службы узнали в 12:55, написал «Петербург2».
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пожар охватил двухэтажный дом по адресу Садовая улица, дом 24. Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров на втором этаже.
Для ликвидации огня привлекли 10 человек личного состава и две единицы специализированной техники. В 13:26 пожар полностью ликвидировали.
По предварительной информации, пострадавших нет. Дознаватели устанавливают обстоятельства и причины возгорания.
