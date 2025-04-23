Спасатели ликвидировали пожар на складе в Петербурге

Пожар на складе, расположенном в Дизельном проезде Санкт-Петербурга, тушили более шести часов. Сотрудники спасательной службы прибыли на место и установили, что возгорание произошло по всей площади здания размером 15×50 метров. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России.

Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую во вторник, 22 апреля, в 16:38. В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Затем, в 18:07, возгорание удалось локализовать, а в 20:26 спасатели отказались от номера 1-БИС и продолжили работу по первому номеру.

Полностью потушить огонь смогли лишь к 22:56. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали 29 специалистов и семь единиц техники.