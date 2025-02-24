Спасатели ликвидировали пожар на пермской базе отдыха «Дедюха»

Специалисты потушили пожар, который охватил базу отдыха «Дедюха» в Добрянке Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 25 спасателей и шесть единиц техники.

Обошлось без жертв и пострадавших. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.