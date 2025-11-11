Спасатели ликвидировали пожар на балконе квартиры в Сургуте

В Сургуте случилось возгорание на балконе квартиры многоэтажного дома. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и не позволили огню распространиться на жилые помещения. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По данным спасателей, пожар начался на четвертом этаже дома по адресу улица Энтузиастов, 45. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили открытое горение балкона.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространение пожара на жилые помещения было предотвращено», — подчеркнули в пресс-релизе.
