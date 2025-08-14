Спасатели ликвидировали два пожара за сутки в Астраханской области

В Астраханской области специалисты МЧС сообщили о двух пожарах, произошедших за последние сутки. Об этом написало «АБН24» .

В Кировском районе Астрахани на улице Сен-Симона вспыхнуло заброшенное здание, его площадь составляла 10 квадратных метров. По словам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На месте инцидента работали шесть спасателей и две пожарные машины. За 19 минут им удалось потушить огонь, пострадавших не было.

Еще один пожар произошел в селе Промысловка Лиманского района на улице Ленина. Загорелась хозяйственная постройка площадью 49 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание.

В тушении участвовали пять сотрудников МЧС и две пожарные машины. На ликвидацию возгорания ушло около трех часов, пострадавших нет.