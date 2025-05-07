Спасатели ликвидировали два пожара в Салехарде и Новом Уренгое

В Ямало-Ненецком автономном округе за 6 мая сотрудники МЧС России потушили два пожара. Возгорания произошли в частном секторе Салехарда и Нового Уренгоя, обошлось без жертв. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

По информации ведомства, в Салехарде возгорание случилось днем в одном из частных домов микрорайона Полярный. Площадь повреждений составила 20 квадратных метров. В Новом Уренгое огонь повредил обшивку частного жилого дома на проезде Тихий. Размер ущерба также оценили в 20 «квадратов».

За сутки спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, но и здесь обошлось без пострадавших. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.