Спасатели ликвидировали девять пожаров за сутки в Нижегородской области
В Нижегородской области за последние 24 часа ликвидировали девять пожаров, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Так, спасатели потушили возгорание автомобиля и гаража в Автозаводском районе, полыхающую квартиру в Советском районе, а также четыре случая возгорания мусора.
В результате происшествий обошлось без жертв и пострадавших. При этом 32 человека, включая четырех детей, были эвакуированы из опасных зон.
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