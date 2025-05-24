Спасатели ликвидировали девять пожаров за сутки в Нижегородской области

В Нижегородской области за последние 24 часа ликвидировали девять пожаров, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Так, спасатели потушили возгорание автомобиля и гаража в Автозаводском районе, полыхающую квартиру в Советском районе, а также четыре случая возгорания мусора.

В результате происшествий обошлось без жертв и пострадавших. При этом 32 человека, включая четырех детей, были эвакуированы из опасных зон.