Спасатели Ленобласти ликвидировали 82 пожара за неделю
За прошедшую неделю специалисты спасательных служб Ленинградской области отреагировали на 110 чрезвычайных ситуаций, сообщил «Петроград».
Так, сотрудники ликвидировали за указанный период 82 возгорания, задействовав 531 человека личного состава и 134 единицы техники. Еще 24 происшествия были связаны с ситуациями на дороге.
Спасатели также выезжали на четыре ЧП на воде. Кроме того, специалистами были обнаружены пять взрывоопасных предметов.
