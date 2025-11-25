Спасатели Ленобласти ликвидировали 82 пожара за неделю

Так, сотрудники ликвидировали за указанный период 82 возгорания, задействовав 531 человека личного состава и 134 единицы техники. Еще 24 происшествия были связаны с ситуациями на дороге.

Спасатели также выезжали на четыре ЧП на воде. Кроме того, специалистами были обнаружены пять взрывоопасных предметов.