Спасатели ЯНАО вынесли из горящего дома в селе Аксарка шесть человек | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 11:57 Спасатели ЯНАО вынесли из горящего дома в селе Аксарка шесть человек

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В ЯНАО пожарные эвакуировали из горящего деревянного дома шесть человек, в числе которых двое детей. Пожар произошел накануне в частично расселенном доме в селе Аксарка. Об этом написал сайт Ura.ru.

На месте ЧП работали 30 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Спасателям пришлось применять пожарные лестницы для спасения людей. Огонь был ликвидирован за 1,5 часа. Пострадавших в пожаре нет.

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Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.