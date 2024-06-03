Сегодня 13:32 Спасатели эвакуировали трех человек из горящей квартиры в Петербурге
Возгорание произошло в жилом доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать трех человек, сообщил сайт
Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило кухню в квартире дома по Гаванской улице. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 14 сотрудников МЧС.
Сегодня 14:02 «Начал лапать и душить». В Раменском очевидец спас девушку от неадеквата
Сегодня 13:54 Пациенту с тяжелой травмой глаза от болгарки вернули зрение в Раменском
Сегодня 13:54 Новый корпус физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю
Сегодня 13:51 На Украине призвали сделать военнообязанными всех женщин старше 18 лет
Сегодня 13:49 Школу в поселке Правдино капитально отремонтируют к сентябрю
Сегодня 13:46 Украина погрязла в тотальной коррупции из-за мобилизации
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте