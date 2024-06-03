Спасатели эвакуировали трех человек из горящей квартиры в Петербурге

Возгорание произошло в жилом доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать трех человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило кухню в квартире дома по Гаванской улице. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 14 сотрудников МЧС.

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