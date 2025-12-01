Спасатели эвакуировали семью с двумя детьми из охваченного огнем дома в ХМАО

В селе Каменное Октябрьского района ХМАО пожарные оперативно отреагировали на возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Береговая и спасли семью с двумя детьми. Об этом сайт URA.RU сообщили представители «Центроспаса-Югра».

По информации ведомства, прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, включая двух детей. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь полностью уничтожил дом.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и оценивают ущерб.