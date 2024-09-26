Спасатели эвакуировали людей из горящего многоэтажного дома в Кургане

В Кургане в ночное время суток загорелась квартира в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать 32 человека, пять из которых — дети. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
В сообщении ведомства говорится, что дым от пожара успел распространиться в считанные секунды.
По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за включенного обогревателя или телефона на зарядке. Информации о пострадавших не поступало.
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