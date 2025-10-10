Спасатели эвакуировали двух человек из горящей квартиры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС сообщили о чрезвычайном происшествии, связанном с нарушением правил эксплуатации газового оборудования. Инцидент произошел в жилом доме на улице Ярошенко, где из-за неправильных действий владельца квартиры возник пожар. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Оказалось, что в жилище использовалась неисправная газовая колонка, которая была временно отключена специалистами после выявления поломки. Несмотря на это, хозяин помещения решил самостоятельно устранить заглушку и повторно подключиться к газопроводу, что создало высокую степень опасности.

В процессе подключения мужчина случайно зажег сигарету, что спровоцировало возгорание. К счастью, прибывшие пожарные вовремя эвакуировали жильцов, предотвратив серьезные последствия. Возгорание было ограничено небольшой площадью, ущерб минимален, и никто не пострадал.