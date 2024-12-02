Спасатели эвакуировали четырех человек из полыхающей квартиры в Петербурге

Пожар охватил однокомнатную квартиру в Василеостровском районе Петербурга. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на бульваре Головнина. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны четырех человек. Возгорание ликвидировали. Проводится проверка.

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