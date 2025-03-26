Спасатели эвакуировали 42 человека из горящего дома в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на улице Георгия Величко загорелась квартира на пятом этаже. В ГУ МЧС России по ХМАО проинформировали, что из дома эвакуировали 42 человека, включая 20 детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Возгорание ликвидировано силами огнеборцев. На момент их прибытия из окна квартиры шел густой черный дым. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению были привлечены четыре единицы техники и 21 пожарный.

Пострадавших нет, но повреждены внутренняя отделка квартиры и личные вещи жильцов. Причина возгорания устанавливается.