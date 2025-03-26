Спасатели эвакуировали 42 человека из горящего дома в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на улице Георгия Величко загорелась квартира на пятом этаже. В ГУ МЧС России по ХМАО проинформировали, что из дома эвакуировали 42 человека, включая 20 детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Возгорание ликвидировано силами огнеборцев. На момент их прибытия из окна квартиры шел густой черный дым. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению были привлечены четыре единицы техники и 21 пожарный.
Пострадавших нет, но повреждены внутренняя отделка квартиры и личные вещи жильцов. Причина возгорания устанавливается.
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