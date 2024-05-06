Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего цеха в Пензе | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 17:56 Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего цеха в Пензе

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Возгорание произошло в кондитерском цехе утром 6 мая в городе Пензе. Из горящего здания удалось эвакуировать 25 человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило подсобное помещение. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в тушении принимали 28 спасателей и семь единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.