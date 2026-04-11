Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома в Ленобласти
В Приозерском районе Ленинградской области ликвидировали крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас».
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в поселке Саперное на улице Школьной. Огонь охватил комнату и балкон. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали из полыхающего здания 20 человек. Проводится проверка.
