Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в Московском районе Петербурга

Огонь охватил двухкомнатную квартиру дома в Московском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на Краснопутиловской улице. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на одном квадратном метре помещения. На место были направлены 15 человек личного состава и три единицы техники.

Несмотря на небольшую площадь возгорания, спасатели эвакуировали 15 жильцов. Организована проверка.