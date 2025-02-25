Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в Московском районе Петербурга

Огонь охватил двухкомнатную квартиру дома в Московском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на Краснопутиловской улице. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на одном квадратном метре помещения. На место были направлены 15 человек личного состава и три единицы техники.
Несмотря на небольшую площадь возгорания, спасатели эвакуировали 15 жильцов. Организована проверка.
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