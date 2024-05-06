Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 10:35 Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Екатеринбурге

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Возгорание произошло в многоэтажном доме в Екатеринбурге Свердловской области. Из горящего здания удалось эвакуировать 13 человек, в том числе двое детей, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру дома по улице Крауля. Огонь уничтожил домашнее имущество и внутреннюю отделку.

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Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение менее чем за 15 минут.