Спасатели эвакуировали 11 человек при квартирном пожаре в Петербурге
Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе Петербурга. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади около 13 квадратных метров. На место были направлены 19 спасателей и четыре единицы техники.
Во время операции по тушению пожара специалисты эвакуировали 11 жильцов, двое из которых — дети. Обошлось без пострадавших.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте