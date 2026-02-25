Спасатели эвакуировали 11 человек при квартирном пожаре в Петербурге

Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе Петербурга. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади около 13 квадратных метров. На место были направлены 19 спасателей и четыре единицы техники.

Во время операции по тушению пожара специалисты эвакуировали 11 жильцов, двое из которых — дети. Обошлось без пострадавших.