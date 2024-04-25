Спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома в Петербурге | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 15:33 Спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Из горящего здания спасатели эвакуировали 10 человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило третий этаж дома по улице Подольской сегодня утром. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в тушении принимали 22 сотрудника МЧС, причины пожара выясняются.