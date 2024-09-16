Спасатели достали тело водителя вездехода со дна болота в ХМАО

Поездка на вездеходе обернулась гибелью для жителя ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт организации «Центроспас-Югория».

Трагедия произошла на озере Большой Костыв в Кондинском районе. Там гусеничный вездеход затащило в болотную воду. Водителю выбраться не удалось.

Прибывшие специалисты обследовали две тысячи квадратных метров. Впоследствии тело автомобилиста достали со дна водоема. Полиция проводит проверку.

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