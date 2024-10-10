Спасатели час тушили жилой дом в Салехарде
В Салехарде минувшей ночью горел жилой дом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Пожар начался в полночь на улице Ангальский Мыс. Прибывшие на место спасатели за час смогли справиться с огнем. В пожаре никто не пострадал, его причины выяснят специалисты.
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