Спасатели час тушили жилой дом в Салехарде

В Салехарде минувшей ночью горел жилой дом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

Пожар начался в полночь на улице Ангальский Мыс. Прибывшие на место спасатели за час смогли справиться с огнем. В пожаре никто не пострадал, его причины выяснят специалисты.