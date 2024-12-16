Спасателей вызвали на помощь застрявшему в унитазе котенку в Москве

Котенок застрял в унитазе в квартире одного из домов на проспекте Андропова. Хозяева вызвали на помощь питомцу экстренные службы, сообщил источник 360.ru.

Известно, что животное залезло в унитаз, а обратно вылезти не смогло, добавил собеседник 360.ru. Но в итоге все завершилось благополучно: котенок смог освободиться из плена самостоятельно. Помощь специалистов не потребовалась.

Ранее похожая ситуация случилась в Королеве. Жители одного из многоквартирных домов больше недели слышали жалобное мяуканье в шахте вентиляции. При этом спасатели отказались выезжать на место ЧП, заявив, что занимаются спасением людей, а не животных.

Еще один кот застрял в вентиляционном канале дома в Уфе. Жильцы ждали помощи специалистов до двух ночи, в итоге питомца спасли.