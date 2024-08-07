Сотрудницу пункта выдачи оштрафовали за мошенничество в Ижевске

Суд назначил штраф размером 20 тысяч рублей сотруднице пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в Ижевске за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, женщина создала несколько аккаунтов в приложении маркетплейса. Через разные профили она получила свои заказы на 590 тысяч рублей, подменила новые вещи в примерочной на старые и оформила возвраты.

Отмечается, что весь ущерб обвиняемая возместила.