Сегодня 15:00 Сотрудницу пункта выдачи оштрафовали за мошенничество в Ижевске
Суд назначил штраф размером 20 тысяч рублей сотруднице пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в Ижевске за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщил сайт
Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
По данным ведомства, женщина создала несколько аккаунтов в приложении маркетплейса. Через разные профили она получила свои заказы на 590 тысяч рублей, подменила новые вещи в примерочной на старые и оформила возвраты.
Отмечается, что весь ущерб обвиняемая возместила.
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