Сотрудница магазина похитила более 1 млн рублей из кассы в Нижегородской области

В Дзержинске женщина, занимавшая руководящую должность в магазине, похитила более миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранительных органов, с ноября 2023 года по март 2024 года злоумышленница присваивала часть оплаты от клиентов, переводивших деньги на счет магазина. Только 274 рубля из полученных средств были внесены в кассу, остальные же 870 тысяч 524 рубля сотрудница оставила себе. Более того, она забрала из кассы еще 279 тысяч 476 рублей наличными. Общий ущерб составил один миллион 150 тысяч рублей.

Деньги она потратила на ставки в букмекерской конторе. Уголовное дело направлено в суд.