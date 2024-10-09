Сотрудница банка предстанет перед судом за кражу более 600 тыс рублей у нижегородцев

В Нижегородской области пройдет суд над сотрудницей банка, которая подозревается в похищении у клиентов 690 тысяч рублей. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Потерпевшими мошенницы становились преимущественно лица пожилого возраста, не имевшие в своих смартфонах приложения отделения банка. Женщине с помощью перевода денег на счет знакомого удалось обмануть шесть человек.

По факту преступления заведено уголовное дело.

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