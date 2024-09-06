Сотрудница банка из Прикамья получила условный срок за кражу 160 тысяч рублей со счета клиента
Суд в Пермском крае вынес приговор сотруднице банка по делу о краже. Злоумышленница отделалась условным сроком, сообщил Properm.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурантка подделала документы, благодаря которым смогла похитить денежные средства со счета клиента. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
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