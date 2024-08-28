Сотрудников нефтегазовой компании, подозреваемых в мошенничестве, задержали в ХМАО

В ХМАО правоохранители задержали сотрудников нефтегазовой компании, подозреваемых в хищении более одного миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Следствие выяснило, что с января 2023 года по август 2024 года мужчина и женщина вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени сотрудников компании, а начисленную оплату присваивали себе.

В данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается.