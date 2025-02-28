Сотрудники Росгвардии спасли женщину от пьяного сожителя в Новокузнецке

В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в угрозах и нападении на свою сожительницу. Об этом рассказал сайт sibdepo.ru .

Сообщение о происшествии поступило ночью сотрудникам Росгвардии. Им пришлось прибыть к жилому комплексу на улице Буркацкого по просьбе 39-летней женщины. Она пожаловалась, что боится возвращаться домой из-за агрессивного поведения сожителя.

Прибыв в квартиру, сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. После употребления алкоголя подозреваемый вернулся домой и затеял конфликт, обвинив свою партнершу в неверности. Угрожая физической расправой, он пытался ударить женщину, но смогла убежать и вызвать помощь.