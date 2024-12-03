Сотрудники МЧС спасли женщину с детьми при квартирном пожаре в Нижнем Новгороде

Мощный пожар охватил квартиру дома на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сотрудники ведомства, используя автолестницу, эвакуировали из полыхающего помещения женщину и двоих детей. В квартире также обнаружили еще одного несовершеннолетнего без сознания.

Пострадавшего передали медикам, которые организовали реанимационные мероприятия. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте