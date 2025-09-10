Сотрудники МЧС спасли трех взрослых и ребенка при пожаре в Кургане

Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Савельева в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального ведомства.

Известно, что пламя вспыхнуло на лестничной клетке. Прибывшие на место специалисты эвакуировали взрослого и ребенка с помощью автолестницы. Еще двух человек вывели из задымленной зоны в специальных масках. Другие жильцы покинули здание самостоятельно.

К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и три единицы техники. Предварительно, причиной возгорания стал поджог. Проводится проверка.