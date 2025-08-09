Сотрудники МЧС спасли пять детей при квартирном пожаре в Нижегородской области

Крупный пожар вспыхнул в трехэтажном доме в селе Решетиха Нижегородской области. Жертв удалось избежать благодаря профессионализму сотрудников МЧС. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пламя распространилось в квартире на площади 20 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали огонь и эвакуировали десять человек, в том числе пять детей. Обошлось без пострадавших.

Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка.