Сотрудники МЧС спасли человека при тушении пожара в нижегородском хостеле
Крупный пожар охватил административно-жилое здание в Нижнем Новгороде. В строении располагались хостел, паб и бар, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось ночью на улице Рождественской. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. На место были направлены 57 специалистов и 15 единиц техники.
Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Еще одного гражданина спасли сотрудники ведомства. Огонь удалось ликвидировать. Проводится проверка.
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